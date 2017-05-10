Опрос: Кто может стать будущим президентом Кыргызстана?

10 мая 2017, 12:45 Комментарии

АКИpress начинает второй этап голосования "За кого вы проголосовали, если бы президентские выборы прошли сегодня?".

Голосование доступно только для пользователей обновленных мобильных приложений АКИpress (версии 2.0.1.8 для Android и 1.2 для iOS).

Второй опрос стартует завтра, 11 мая.

Регулярное проведение голосования позволит узнать, как меняются предпочтения читателей.

Первый этап был проведен 13-20 апреля. Голоса среди пяти вероятных кандидатов распределились следующим образом:

Кто кандидаты?

На сегодня известны имена нескольких вероятных претендентов на пост президента.

Читатели могут предлагать своих кандидатов. Наиболее вероятные будут включены в список опроса.

Кроме того, в голосовании есть пункты "Другой" и "Против всех".

Как голосовать?

Для участия в голосовании необходимо скачать обновленное мобильное приложение АКИpress.

1) Пользователи Android могут установить приложение в сервисе GooglePlay; пользователи iOS - соответственно, в AppStore. Чтобы найти приложение наберите в поиске 'akipress'.

2) После установки приложения на главном экране нажмите на кнопку "Голосование".

3) Выберите кандидата и нажмите "Проголосовать".

ВАЖНО: Должна быть установлена последняя версия приложения (версия 2.0.1.8 для Android, версия 1.2 для iOS).

Отдать свой голос за кандидата можно только один раз с одного мобильного устройства.

Что потом?

Голосование завершится через неделю - 17 мая. Результаты голосования будут опубликованы на сайте АКИpress.

АКИpress проводит подобное голосование регулярно - 1 раз в месяц.

Официально

Выборы президента пройдут осенью, когда истекает 6-летний срок полномочий нынешнего президента Алмазбека Атамбаева. Предварительная дата голосования - 15 октября 2017 года.

Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.

Прим:

- Голосование в приложении АКИpress не является официальным.