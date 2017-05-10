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Опрос: Кто может стать будущим президентом Кыргызстана?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425008-ru.html

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Фото — Сыновья и внуки президента несли портрет деда Шаршена Атамбаева в рамках акции "Бессмертный полк"

10 мая 2017, 12:45       Комментарии

АКИpress начинает второй этап голосования "За кого вы проголосовали, если бы президентские выборы прошли сегодня?".
Голосование доступно только для пользователей обновленных мобильных приложений АКИpress (версии 2.0.1.8 для Android и 1.2 для iOS).
Второй опрос стартует завтра, 11 мая.
Регулярное проведение голосования позволит узнать, как меняются предпочтения читателей.
Первый этап был проведен 13-20 апреля. Голоса среди пяти вероятных кандидатов распределились следующим образом:
Кто кандидаты?
На сегодня известны имена нескольких вероятных претендентов на пост президента.
Читатели могут предлагать своих кандидатов. Наиболее вероятные будут включены в список опроса.
Кроме того, в голосовании есть пункты "Другой" и "Против всех".
Как голосовать?
Для участия в голосовании необходимо скачать обновленное мобильное приложение АКИpress.
1) Пользователи Android могут установить приложение в сервисе GooglePlay; пользователи iOS - соответственно, в AppStore. Чтобы найти приложение наберите в поиске 'akipress'.
2) После установки приложения на главном экране нажмите на кнопку "Голосование".
3) Выберите кандидата и нажмите "Проголосовать".
ВАЖНО: Должна быть установлена последняя версия приложения (версия 2.0.1.8 для Android, версия 1.2 для iOS).
Отдать свой голос за кандидата можно только один раз с одного мобильного устройства.
Что потом?
Голосование завершится через неделю - 17 мая. Результаты голосования будут опубликованы на сайте АКИpress.
АКИpress проводит подобное голосование регулярно - 1 раз в месяц.
Официально
Выборы президента пройдут осенью, когда истекает 6-летний срок полномочий нынешнего президента Алмазбека Атамбаева. Предварительная дата голосования - 15 октября 2017 года.
Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.
Прим:
- Голосование в приложении АКИpress не является официальным.

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