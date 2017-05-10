Посол Э.Оторбаев возложил цветы к монументу воина-освободителя и мемориалу советским воинам в Берлине

10 мая 2017, 12:26 Комментарии

Посол Кыргызстана в Германии Эринес Оторбаев, а также послы и военные атташе стран СНГ приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, от имени посольства были возложены венки к Монументу воина-освободителя в "Трептов парке" и к Мемориалу павшим советским воинам в парке "Тиергартен" в городе Берлине.

Главы дипломатических миссий и участники церемонии почтили минутой молчания память павших воинов и мирных жителей, а также возложили цветы к братским могилам советских воинов.