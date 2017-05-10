Посол К.Омуралиев возложил цветы к памятнику кыргызстанца Ж.Асаналиева, погибшего на территории Беларуси в годы ВОВ

10 мая 2017, 12:45 Комментарии

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе Минск состоялся митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева, погибшего на территории Беларуси в 1944 году. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, мероприятие организовали посольство Кыргызстана в Беларуси и Администрация Октябрьского района Минска.

В митинге-реквиеме приняли участие ветераны, представители МИД Беларуси, главы и представители дипломатических миссий иностранных государств, постоянные полномочные представители государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества, руководство и сотрудники Исполнительного комитета СНГ, представители общественных организаций и учащиеся Октябрьского района города.

Посол Кубанычбек Омуралиев выступил с приветственным словом, он возложил цветы к памятнику Ж.Асаналиева.

Глава диппредставительства выразил слова благодарности ветеранам, которые отстояли свободу и независимость, героически сражаясь плечом к плечу в смертельной схватке с фашизмом. Он отметил, что беспримерный героизм и самопожертвование в борьбе с фашизмом, продемонстрированные в годы войны, всегда будут служить достойным примером для нынешних и будущих поколений.

К.Омуралиев напомнил о подвиге кыргызстанца Ж.Асаналиева, погибшего на территории Беларуси в 1944 году. Имя Жумаша Асаналиева присвоено одной из улиц Минска, 1 июля 2005 года в его честь открыт памятник.

По завершении мероприятия посольство организовало праздничный обед.