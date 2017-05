Ого! Нереальный "Бессмертный полк" и еще 4 события, которые нас удивили

10 мая 2017, 12:30 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Майские праздники позади, а значит, вам снова придется общаться с коллегами, госслужащими и банковскими работниками. Мы тут постарались и нашли темы для разговоров, которыми можно заполнить неловкие паузы. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033283524'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033283524'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Акылбек Батырбеков , Эмиль СадыровКак это было: Бессмертный полк в Бишкеке с высоты птичьего полета

1. Очень-очень-очень большой Бессмертный полк. По некоторым данным, вчера с фотографиями павших воинов прошли 45 тысяч человек! Мы не поленились и подсчитали: если бы все эти люди взялись за руки и образовали круг, они смогли бы охватить Бишкек. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033232552'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033232552'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуПугающее зрелище! Чоналайцы сняли на видео землетрясение в горах

2. Пугающее видео землетрясения в горах в Ошской области. Это вам не легкое покачивание люстры и не дребезжание стеклянных дверок шкафа. Сейсмологи объясняют, что такое жуткое зрелище - явление банальное, просто "такая пыль со стороны смотрится необычно". Вам не кажется, что у наших ученых просто стальные... нервы? $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033230378'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033230378'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эльмира СуютбековаСамый красивый тайган в КР — за щенков иностранцы платят до $50 тыс

3. Самые крутые кыргызстанские тайганы. Эти забавные собачки могут продаваться по 50 тысяч долларов за штуку. Впрочем, забавные они только для крупных и дающих еду млекопитающих. Волкам и шакалам лучше держаться от тайганов подальше - загрызут.

© Фото / предоставлено Марселем ШейшекеевымКыргызстанские дизайнеры Марсель Шейшенов и Канат Карапашов из агентства I-Media Creative Bureau стали победителями международного фестиваля The Dieline Awards — 2017 с проектом молочной упаковки под названием "Molocow". 4. Победа наших дизайнеров на международном конкурсе. Примечательно, что упаковка молока, которая и стала общепризнанным шедевром дизайнерского искусства, не имеет ни национальных кыргызских узоров, ни даже гор - всего, что так любят наши труженики визуализированной красоты. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033214381'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033214381'] = 'Subject'; } }); © Ruptly Русская красавица играет "Маш ботой" как настоящая кыргызка

5. Милая девушка славянской наружности. Бишкекчанка Мария Наумова знает, как разрывать шаблоны. Едва ли кто-то мог предположить, что эта девушка в кокошнике через секунду вытащит из-за пазухи комуз и сыграет на нем так, что все ахнут.