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Ого! Нереальный "Бессмертный полк" и еще 4 события, которые нас удивили

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425005-ru.html

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Бабушка и селфи — лучшие кадры с "Бессмертного полка" в Бишкеке

10 мая 2017, 12:30       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Майские праздники позади, а значит, вам снова придется общаться с коллегами, госслужащими и банковскими работниками. Мы тут постарались и нашли темы для разговоров, которыми можно заполнить неловкие паузы. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033283524'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033283524'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Акылбек Батырбеков , Эмиль СадыровКак это было: Бессмертный полк в Бишкеке с высоты птичьего полета
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