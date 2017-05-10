Депутат от "РАЖ" избран представителем в Совете по государственной, гражданской и муниципальной службе

10 мая 2017, 12:25 Комментарии

На данный пост претендовали депутаты Руслан Казакбаев ("Республика – Ата-Журт"), Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") и Наталья Никитенко ("Ата Мекен").

Парламентарии приняли решение провести электронное голосование. По итогам голосование большинством голосов на данный пост избран Руслан Казакбаев.

Совет по государственной гражданской службе и муниципальной службе является коллегиальным органом, формирующим стратегию развития государственной гражданской службы и муниципальной службы и способствующим реализации государственной политики в сфере профессиональной службы в органах государственного управления и местного самоуправления.

Совет регулирует вопросы формирования политики муниципальной службы на основе принципа разграничения функций и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, установленных Конституцией Кыргызской Республики.

В состав Совета входят:

1) один представитель парламентского большинства (заместитель председателя Совета) и один представитель парламентской оппозиции, определяемые Жогорку Кенешем Кыргызской Республики (далее — Жогорку Кенеш) сроком на один год;

2) один представитель президента (заместитель председателя Совета), определяемый главой государства сроком на один год;

3) два представителя правительства, определяемых премьер-министром Кыргызской Республики сроком на один год;

4) один представитель Верховного суда Кыргызской Республики, определяемый председателем Верховного суда из числа судей ВС сроком на один год;

5) мэр города и глава айыл окмоту, определяемые союзом местных самоуправлений Кыргызской Республики сроком на один год;

6) руководитель уполномоченного государственного органа по делам государственной гражданской службы и муниципальной службы на постоянной основе.