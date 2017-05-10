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Новости Кыргызстана

Посол Э.Оторбаев возложил цветы к монументу воина-освободителя и мемориалу советским воинам в БерлинеПосол Э.Оторбаев возложил цветы к монументу воина-освободителя и мемориалу советским воинам в БерлинеЖогорку Кенеш 10 мая завершил свою работу до обедаЖогорку Кенеш 10 мая завершил свою работу до обеда

Депутат от "РАЖ" избран представителем в Совете по государственной, гражданской и муниципальной службе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425004-ru.html

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Депутат Р.Казакбаев стал представителем парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе

Депутат: Во многих министерствах спорят статс-секретари и руководители

10 мая 2017, 12:25       Комментарии

На данный пост претендовали депутаты Руслан Казакбаев ("Республика – Ата-Журт"), Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") и Наталья Никитенко ("Ата Мекен").
Парламентарии приняли решение провести электронное голосование. По итогам голосование большинством голосов на данный пост избран Руслан Казакбаев.
Совет по государственной гражданской службе и муниципальной службе является коллегиальным органом, формирующим стратегию развития государственной гражданской службы и муниципальной службы и способствующим реализации государственной политики в сфере профессиональной службы в органах государственного управления и местного самоуправления.
Совет регулирует вопросы формирования политики муниципальной службы на основе принципа разграничения функций и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, установленных Конституцией Кыргызской Республики.
В состав Совета входят:
1) один представитель парламентского большинства (заместитель председателя Совета) и один представитель парламентской оппозиции, определяемые Жогорку Кенешем Кыргызской Республики (далее — Жогорку Кенеш) сроком на один год;
2) один представитель президента (заместитель председателя Совета), определяемый главой государства сроком на один год;
3) два представителя правительства, определяемых премьер-министром Кыргызской Республики сроком на один год;
4) один представитель Верховного суда Кыргызской Республики, определяемый председателем Верховного суда из числа судей ВС сроком на один год;
5) мэр города и глава айыл окмоту, определяемые союзом местных самоуправлений Кыргызской Республики сроком на один год;
6) руководитель уполномоченного государственного органа по делам государственной гражданской службы и муниципальной службы на постоянной основе.

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