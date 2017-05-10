Депутат: Во многих министерствах спорят статс-секретари и руководители

10 мая 2017, 12:09 Комментарии

Сегодня, 10 мая, на пленарном заседании парламента депутаты рассматривали кандидатуры представителей парламентской оппозиции ЖК в состав Совета по государственной гражданской и муниципальной службе.

В ходе обсуждения депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина спросила у одного из претендентов от фракции "Республика - Ата-Журт" Руслана Казакбаева о том, доволен ли он муниципальной и государственной службами.

Парламентарий ответил, что "если говорить открыто, то, конечно, не удовлетворен".

"В этом совете есть представитель от коалиции большинства, есть представители правительства и аппарата президента. Спорных моментов много. Самый основной - кадровый вопрос. Во многих министерствах между статс-секретарями и руководителями ведомств идут споры", - сказал Казакбаев.

Он отметил, что совет рассматривает усовершенствование законодательства, назначения на государственные и муниципальные должности и конфликтные ситуации в госагентствах.

Отметим, от парламентской оппозиции в совет выдвигались три кандидата - Руслан Казакбаев (фракция "Республика - Ата-Журт"), Наталья Никитенко (фракция "Ата Мекен") и Мирлан Бакиров (фракция "Онугуу-Прогресс").

В итоге большинством голосов в совет прошел Руслан Казакбаев.