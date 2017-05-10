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Новости Кыргызстана

Депутат Р.Казакбаев стал представителем парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службеДепутат Р.Казакбаев стал представителем парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службеПосол Франции в КР: "У Кыргызстана есть ресурсы и ноу-хау"Посол Франции в КР: "У Кыргызстана есть ресурсы и ноу-хау"

Депутат: Во многих министерствах спорят статс-секретари и руководители

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359524_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425003-ru.html

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10 мая 2017, 12:09       Комментарии

Сегодня, 10 мая, на пленарном заседании парламента депутаты рассматривали кандидатуры представителей парламентской оппозиции ЖК в состав Совета по государственной гражданской и муниципальной службе.
В ходе обсуждения депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина спросила у одного из претендентов от фракции "Республика - Ата-Журт" Руслана Казакбаева о том, доволен ли он муниципальной и государственной службами.
Парламентарий ответил, что "если говорить открыто, то, конечно, не удовлетворен".
"В этом совете есть представитель от коалиции большинства, есть представители правительства и аппарата президента. Спорных моментов много. Самый основной - кадровый вопрос. Во многих министерствах между статс-секретарями и руководителями ведомств идут споры", - сказал Казакбаев.
Он отметил, что совет рассматривает усовершенствование законодательства, назначения на государственные и муниципальные должности и конфликтные ситуации в госагентствах.
Отметим, от парламентской оппозиции в совет выдвигались три кандидата - Руслан Казакбаев (фракция "Республика - Ата-Журт"), Наталья Никитенко (фракция "Ата Мекен") и Мирлан Бакиров (фракция "Онугуу-Прогресс").
В итоге большинством голосов в совет прошел Руслан Казакбаев.

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