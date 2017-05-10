Одного из двух мальчиков, сбитых на Чапаева, сегодня выписывают из больницы

10 мая 2017, 12:15 Комментарии

Одного из двух детей, которые находились в коме после ДТП на улице Чапаева, сегодня отправят домой. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве здравоохранения.

Эрбола, который после аварии два дня находился в коме, сегодня выпишут, информирует ведомство. Алимкул Сырынов пока слаб и у него постельный режим. Мальчик ещё какое-то время проведет в больнице.

Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева, примерно в 13.35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы № 74. После ДТП дети находились в коме.