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Одного из двух мальчиков, сбитых на Чапаева, сегодня выписывают из больницы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359582_od...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425002-ru.html

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Мы преклоняемся перед отцами, которые принесли Великую Победу и благодарим их за сегодняшнюю мирную жизнь, - премьер С.Жээнбеков

Министр ЧС Боронов избран председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны

10 мая 2017, 12:15       Комментарии

Одного из двух детей, которые находились в коме после ДТП на улице Чапаева, сегодня отправят домой. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве здравоохранения.
Эрбола, который после аварии два дня находился в коме, сегодня выпишут, информирует ведомство. Алимкул Сырынов пока слаб и у него постельный режим. Мальчик ещё какое-то время проведет в больнице.
Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева, примерно в 13.35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы № 74. После ДТП дети находились в коме.

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