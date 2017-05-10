Нурлан Кобашев завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по боксу в Ташкенте

10 мая 2017, 12:05 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмен из Кыргызстана Нурлан Кобашев завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по боксу среди мужчин в Узбекистане.

Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, турнир прошел с 30 апреля по 7 мая в Ташкенте.

В составе национальной сборной Кыргызстана в борьбу за медали вступили 9 спортсменов под руководством главного тренера Адылкана Бекболотова.

Лучший результат показал Нурлан Кобашев, он занял 3 место в весовой категории до 64 кг и стал обладателем бронзовой награды.