Посол Франции в КР: "У Кыргызстана есть ресурсы и ноу-хау"

10 мая 2017, 12:08 Комментарии

Франция одна из трех стран среди 28 государств Евросоюза, которые открыли Посольства в Кыргызстане. Двустороннее сотрудничество с Францией является одним из приоритетов внешнеполитического курса Кыргызстана. И, несмотря на то, что обе наши страны удалены друг от друга и не являются главными партнерами, это не мешает им иметь качественные отношения.

В интервью с ИА "Кабар" Посол Франции в Кыргызстане Микаэль Ру рассказал о взаимоотношениях Франции с Кыргызстаном и работе Посольства.

- Как сложились взаимоотношения Франции со странами Центральной Азии, в особенности с Кыргызстаном, за прошедшие 25 лет?

- Франция установила дипотношения с Кыргызской Республикой сразу же после провозглашения независимости. Министр иностранных дел Франции Ролан Дюма посетил Бишкек в январе 1992 года. Формально дипломатические отношения были установлены 29 февраля 1992 года, несколько ключевых соглашений (договор о дружбе, соглашение о сотрудничестве, соглашение о поощрении и защите инвестиций) были подписаны в 1994 году, а в Бишкеке, тем временем, открылось представительство, которое занималось в основном вопросами развития культуры и языка.

В 2010 году было принято решение открыть полноценное Посольство. Сегодня Франция входит в тройку стран из 28 стран Евросоюза, у которых есть свои Посольства в Кыргызстане. Кроме того, Французский Институт Исследований Центральной Азии (IFEAC) также находится в Бишкеке. Все это указывает на то, насколько важны для нас политические, экономические, научные и культурные отношения с вашей страной.

- Каково нынешнее состояние двусторонних отношений между нашими странами?

- У нас очень хорошие двусторонние отношения. У Франции и Евросоюза хорошая репутация в Кыргызстане, даже несмотря на то, что они далеки друг от друга и не являются основными экономическими партнерами. Вот живой пример: недавно я посетил выставку рисунков детей из Кыргызстана, к которым обратилась делегация Евросоюза, за тем, чтобы они нарисовали Европу, какой они себе её представляют. Рисунки получились веселыми и красочными. На них видно, что разнообразие культур в Европе, её шаги на благо мира и процветания хорошо подмечены. Очень часто была изображена Эйфелева башня.

В свою очередь, во Франции всё больше начинают узнавать о Кыргызстане, причем с позитивной стороны. Только с сентября прошлого года многие известные французские газеты опубликовали целые страницы, посвященные этой красивой стране и её туристическим местам.

- Насколько сильны двусторонние связи между нашими странами, и каковы перспективы их более углубленного развития?

Обе наши страны удалены друг от друга и не являются главными партнерами одна для другой. Но это не мешает им иметь очень хорошее качество отношений. Так как у наших стран есть много общего: любовь к свободе, к горам, страсть к лошадям, уважение к природе и традициям, открытость миру.

Мы находимся также в глобализированном мире, где все страны взаимозависимы. Нам следует действовать вместе, чтобы решить проблемы планетарного масштаба, такие как терроризм и радикализм или же изменение климата. И наше сотрудничество в этих областях блестящее.

Я хотел бы, чтобы наши страны могли укрепить экономические отношения. Это ключ к процветанию и безопасности. С тех пор, как я приехал сюда, я встретился со многими французскими предприятиями. Многие из них уже ведут свою деятельность в Евразийском экономическом союзе, в России или в соседнем Казахстане, где они способствуют увеличению рабочих мест и росту экономики. У Кыргызстана есть большие преимущества, и он должен сделать все возможное для их использования.

С января 2016 года Кыргызстан пользуется системой ВСП+, доступ с преференциями к рынку Евросоюза. В 2016 году экспорт из Кыргызстана в страны Евросоюза увеличился на 53%. Франция одна из тех стран, куда увеличение было наиболее заметным. 28 апреля я участвовал на открытии выставки товаров "Made in Kyrgyzstan " под названием "Сделано в Кыргызстане, сделано с любовью": у Кыргызстана есть ресурсы и ноу-хау. Теперь предстоит долгая работа по установлению норм и сертификации, чтобы экспортировать больше, а иностранные инвестиции смогли бы этому поспособствовать.

- Насколько развиты отношения в культурно-гуманитарной сфере между нашими странами?

Франция участвует в культурной жизни Кыргызстана, организуя регулярные мероприятия: Неделя Франкофонии в марте, проведенная благодаря Французскому Альянсу в Бишкеке, в которой в этом году участвовало порядка 3 тыс. человек, Неделя европейского кино в мае. В этом году мы представляем красивый фильм "В лесах Сибири", по книге писателя-путешественника Сильвена Тессона. А также совсем скоро состоится праздник музыки.

Также одним из наших приоритетов является поддержка в области преподавания французского языка и предоставление необходимой информации студентам Кыргызстана о возможностях учебы во Франции, где предлагают одно из лучших соотношений в мире цена/качество, так как там университеты почти бесплатные.

Что касается экономического и социального развития, то Франция здесь действует коллективным образом, исходя из стратегических приоритетов Кыргызстана. Франция фигурирует среди первых инвесторов в списках Евросоюза и ООН. В период с 2014 по 2020 годы Евросоюз выдил Кыргызстану 184 млн евро на продвижение Верховенства права, образование и развитие сельского хозяйства. Кыргызстан также пользуется европейскими региональными программами или же такими всемирными программами, как, например, Эразмус-плюс. 16,7% из всех европейских программ финансируется французской стороной.

Неправительственные организации и местные французские сообщества также очень хорошо представлены в Кыргызстане. К примеру, французская организация ACTED была одним из основных участников в предоставлении международной гуманитарной помощи на юге после землетрясений и политических событий. С её помощью было построено много строений для переехавших граждан. Работа продолжает вестись в этом направлении. Недавно в г.Джалал-Абад я встретился с руководителем проекта по развитию Ала-Букинского района. Данный проект финансируется Евросоюзом на общую сумму в 800 тыс. евро. Филиал ACTED, организация OXUS, ведет свою деятельность в области микрокредитования. 21апреля вместе с мэром французского города Сент-Омер, а также с представителями двух замечательных НПО из Кыргызстана и Франции – KAWS (Кыргызский Альянс по воде и санитарии) из Кыргызстана и WECF из Франции (Женщины Европы за совместное будущее) я участвовал в завершении проекта по водоснабжению в Иссык-Кульской области. Этот превосходный проект привел к тому, что удалось подвести воду к более, чем 300 домохозяйствам в селе Аностон, благодаря коолективному упорству жительниц и жителей села. Это лишь несколько примеров. Подобных инициатив много и именно они создают положительные и важные человеческие связи между нашими странами.

- Какие проекты реализуются в Кыргызстане и каков объем инвестиций Франции в республику?

Трудно измерить объем инвестиций, так как французские инвестиции поступают в Кыргызстан в основном через филиалы французских компаний, находящихся в России. Строительство гостиницы "Аккор" на общую сумму в 20 млн долларов идет успешно, его открытие предусмотрено в 2018 году. Компания по аудиту и бухгалтерии "Мазар" продолжает инвестировать в Бишкеке. Ряд других компаний, реализующих французские товары, такие как "Окситан", "Лакост", "Рено" продолжают своё развитие. У нас также имеются достаточно важные проекты в энергетике, строительстве, здравоохранении, в области сельхозпродукции и в туризме. 7 марта 2017 года в Париже был подписан меморандум между кыргызским Агентством по продвижению инвестиций и "Движением предприятий Франции", что является показателем веры французских партнеров в будущее наших экономических и торговых отношений.

- Что планируется в перспективе для наращивания торгово-экономического сотрудничества, политического и гуманитарного?

Что касается политических отношений, то Президент Алмазбек Атамбаев дважды посещал Францию в 2015 году, и с тех пор были продолжены визиты на высоком уровне. 2017год - это особенный год, так как в первой половине года состоялись выборы нового президента Франции, а во второй половине они пройдут в Кыргызстане. Также предусмотрена смена Правительства. Необходимо, чтобы определились обе исполнительные власти и утвердили свои приоритеты для работы с совокупностью всех наших интересов до того, как начнутся двусторонние визиты.

Эрмек Абдрисаев,

ИАЦ "Кабар"