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В Ошской области камнепад перекрыл реку Жазы

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshskoi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424999-ru.html

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10 мая 2017, 12:29       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Ошской области камнепад перекрыл реку Жазы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
По ее данным, камнепад произошел 8 мая примерно в 22:00 на 47 км автодороги Мырзаке-Кара-Шоро. "Упавшие с гор камни перекрыли реку Жазы. В результате из-за повышения уровня воды в реке она затопила дорогу, что стало препятствием для движения автомашин", - отметили в МЧС.
В данное время сотрудниками МЧС КР ведется работа по устранению последствий камнепада и очистке реки Жазы.

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