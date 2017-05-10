10 мая 2017, 12:29 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Ошской области камнепад перекрыл реку Жазы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

По ее данным, камнепад произошел 8 мая примерно в 22:00 на 47 км автодороги Мырзаке-Кара-Шоро. "Упавшие с гор камни перекрыли реку Жазы. В результате из-за повышения уровня воды в реке она затопила дорогу, что стало препятствием для движения автомашин", - отметили в МЧС.

В данное время сотрудниками МЧС КР ведется работа по устранению последствий камнепада и очистке реки Жазы.