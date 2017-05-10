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3 депутата претендуют на пост представителя парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424998-ru.html

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Депутат Р.Казакбаев стал представителем парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе

10 мая 2017, 11:56       Комментарии

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