10 мая 2017, 11:56 Комментарии

3 депутата претендуют на пост представителя парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе. Об этом стало известно 10 мая на заседании ЖК. Так, на указанный пост претендуют депутаты Руслан Казакбаев ("Республика - Ата-Журт"), Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") и Наталья Никитенко ("Ата Мекен").

Как сообщил спикер Чыныбай Турсунбеков, по законодательству голосование за кандидатов должно пройти тайно по бюллетеням. Однако, депутат Дастан Бекешев (СДПК) внес предложение проголосовать электронно.

"Мне нужно посовещаться со специалистами", - заявил спикер.