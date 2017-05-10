Депутат Р.Казакбаев стал представителем парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе

10 мая 2017, 12:10 Комментарии

Депутат Руслан Казакбаев стал представителем парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе. Решение принято на заседании парламента 10 мая. Кандидатов на данный пост было трое: Руслан Казакбаев ("Республика - Ата-Журт"), Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") и Наталья Никитенко ("Ата Мекен").

Голосование проходило путем тайного электронного голосования.

По итогам первого тура голосования М.Бакиров получил 44 голоса "за", 64 - "против". Всего проголосовали 108 депутатов.

Депутат Р.Казакбаев получил 84 голоса "за", 24 - "против". Всего проголосовали 108 депутатов.

Депутат Н.Никитенко получила 52 голоса "за", 58 - "против". Всего проголосовали 110 депутатов.

Во втором туре голосования Р.Казакбаев получил 88 голосов "за", 20 - "против". Проголосовали 108 депутатов. Н.Никитенко получила 50 голосов "за", 61 - "против". Проголосовали 111 депутатов.

Как отметил спикер Чыныбай Турсунбеков, ранее Р.Казакбаев уже занимал этот пост.