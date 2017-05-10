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Депутат Р.Казакбаев стал представителем парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424997-ru.html

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Депутат: Во многих министерствах спорят статс-секретари и руководители

10 мая 2017, 12:10       Комментарии

Депутат Руслан Казакбаев стал представителем парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе. Решение принято на заседании парламента 10 мая. Кандидатов на данный пост было трое: Руслан Казакбаев ("Республика - Ата-Журт"), Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") и Наталья Никитенко ("Ата Мекен").
Голосование проходило путем тайного электронного голосования.
По итогам первого тура голосования М.Бакиров получил 44 голоса "за", 64 - "против". Всего проголосовали 108 депутатов.
Депутат Р.Казакбаев получил 84 голоса "за", 24 - "против". Всего проголосовали 108 депутатов.
Депутат Н.Никитенко получила 52 голоса "за", 58 - "против". Всего проголосовали 110 депутатов.
Во втором туре голосования Р.Казакбаев получил 88 голосов "за", 20 - "против". Проголосовали 108 депутатов. Н.Никитенко получила 50 голосов "за", 61 - "против". Проголосовали 111 депутатов.
Как отметил спикер Чыныбай Турсунбеков, ранее Р.Казакбаев уже занимал этот пост.

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