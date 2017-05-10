ЖК в II чтении одобрил законопроект о присвоении статуса села 5 населенным пунктам в Баткене, Жалал-Абаде и Оше

10 мая 2017, 12:19 Комментарии

Жогорку Кенеш во втором чтении одобрил законопроект об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областей к категории села. Решение принято на заседании 10 мая. По проекту закона, статус села предлагается присвоить населенным пунктам Максат и Жезкен Баткенской области, Коткор Жалал-Абадской области, Ак-Оргоо и Улуу-Тоо Ошской области.

В Госагентстве по делам МСУ и межэтнических отношений сообщили, что отнесение к категории села отдельных населенных пунктов позволит местному сообществу реализовать свои конституционные права и самостоятельно в своих интересах и под свою ответственность решать вопросы местного значения, что дает новые возможности для благоустройства населенного пункта, эффективного и самостоятельного его развития.

По итогам голосования "за" законопроект проголосовали 112 депутатов, "против" - 3. Всего на момент голосования регистрацию прошли 115 депутатов.