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Депутат от "РАЖ" избран представителем в Совете по государственной, гражданской и муниципальной службеДепутат от "РАЖ" избран представителем в Совете по государственной, гражданской и муниципальной службеЖК в II чтении одобрил законопроект о присвоении статуса села 5 населенным пунктам в Баткене, Жалал-Абаде и ОшеЖК в II чтении одобрил законопроект о присвоении статуса села 5 населенным пунктам в Баткене, Жалал-Абаде и Оше

Жогорку Кенеш 10 мая завершил свою работу до обеда

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424995-ru.html

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10 мая 2017, 12:21       Комментарии

Жогорку Кенеш 10 мая завершил свою работу до обеда.
Парламент на заседании рассмотрел 6 законопроектов и выбрал представителя оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе.
Было решено, что голосование за законопроекты, которые были рассмотрены на прошлой неделе и сегодня, пройдет раньше обычного времени (15:00).
В 12:19 спикер Чыныбай Турсунбеков сообщил, что все вопросы, включенные в повестку дня, рассмотрены. "За все намеченные законопроекты мы проголосовали", - сказал он.
Спикер также напомнил депутатам, что 13 мая, суббота, является рабочим днем. Было решено, что в четверг 11 мая вместе пленарного заседания в ЖК будут работать комитеты.

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