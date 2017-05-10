10 мая 2017, 12:21 Комментарии

Жогорку Кенеш 10 мая завершил свою работу до обеда.

Парламент на заседании рассмотрел 6 законопроектов и выбрал представителя оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе.

Было решено, что голосование за законопроекты, которые были рассмотрены на прошлой неделе и сегодня, пройдет раньше обычного времени (15:00).

В 12:19 спикер Чыныбай Турсунбеков сообщил, что все вопросы, включенные в повестку дня, рассмотрены. "За все намеченные законопроекты мы проголосовали", - сказал он.

Спикер также напомнил депутатам, что 13 мая, суббота, является рабочим днем. Было решено, что в четверг 11 мая вместе пленарного заседания в ЖК будут работать комитеты.