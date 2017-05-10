В Бишкеке пройдет закрытый показ фильма "Эл укпасын"

10 мая 2017, 11:53 Комментарии

В Бишкеке, в столичном кинотеатре "Манас" 10 мая, в 18:00 состоится премьера семейной комедии "Эл укпасын".

Режиссером фильма является Суйун Откеев, создатель таких фильмов, как "Спор на миллион", "Мегатой" и других популярных отечественных картин.

Главные актеры: Мурат Мамбетов, Асылбек Өзүбеков, Гульмира Турсунбаева, Таалайкан Абазова, Эркин Эгембердиев, Таазим Уметалиева, Нуртилек Жапаров

27-летний Дастан, который учится и работает в Корее, по просьбе родителей срочно прилетает домой на месяц. 24-летняя Жамиля, имеющая черный пояс по таэквондо, усердно готовится к очень важному турниру. У них нет ничего общего, кроме одного…

Когда они были детьми их родители, согласно обычаю, условились женить детей.

Все бы ничего, но карьерист Дастан и своенравная Жамиля на дух не переносят друг друга. Ситуацию усугубляет безнадежно влюбленный Тыкы, решивший украсть Жамилю. Переступят ли родители через древний обычай? Убедит ли Жамиля родителей подписать заявку на турнир? Улетит ли Дастан обратно в Корею?