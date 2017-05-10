 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

3 депутата претендуют на пост представителя парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службе3 депутата претендуют на пост представителя парламентской оппозиции в Совете по государственной гражданской и муниципальной службеРяд населенных пунктов Баткена, Джалал-Абада и Ош станут селамиРяд населенных пунктов Баткена, Джалал-Абада и Ош станут селами

В Бишкеке пройдет закрытый показ фильма "Эл укпасын"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424994-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке на конных скачках разыграли полмиллиона сомов и автомобиль

Празднование Дня Победы в Бишкеке прошло без ЧП

В Бишкеке прошел республиканский турнир по кыргызской классической борьбе

Массовая драка в Бишкеке: Установлена личность стрелявшего мужчины

Бишкекчане стали меньше мусорить, показали итоги уборки 9 мая

10 мая 2017, 11:53       Комментарии

В Бишкеке, в столичном кинотеатре "Манас" 10 мая, в 18:00 состоится премьера семейной комедии "Эл укпасын".
Режиссером фильма является Суйун Откеев, создатель таких фильмов, как "Спор на миллион", "Мегатой" и других популярных отечественных картин.
Главные актеры: Мурат Мамбетов, Асылбек Өзүбеков, Гульмира Турсунбаева, Таалайкан Абазова, Эркин Эгембердиев, Таазим Уметалиева, Нуртилек Жапаров
27-летний Дастан, который учится и работает в Корее, по просьбе родителей срочно прилетает домой на месяц. 24-летняя Жамиля, имеющая черный пояс по таэквондо, усердно готовится к очень важному турниру. У них нет ничего общего, кроме одного…
Когда они были детьми их родители, согласно обычаю, условились женить детей.
Все бы ничего, но карьерист Дастан и своенравная Жамиля на дух не переносят друг друга. Ситуацию усугубляет безнадежно влюбленный Тыкы, решивший украсть Жамилю. Переступят ли родители через древний обычай? Убедит ли Жамиля родителей подписать заявку на турнир? Улетит ли Дастан обратно в Корею?

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум