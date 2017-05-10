Депутаты проверят информацию о контрабанде золота из Китая

10 мая 2017, 11:39 Комментарии

Сегодня, 10 мая, на заседании парламента Кыргызстана депутаты рассмотрели поправки в Административный кодекс. Они предусматривают, что штраф за незаконный ввоз драгоценных металлов помимо уполномоченных органов может налагать и Минфин.

По словам вице-спикера Жогорку Кенеша Алтынай Омурбековой, в данном законопроекте нет необходимости. Минфину, по ее мнению, сейчас никто не мешает регулировать сферу оборота драгоценных металлов.

"Другой вопрос в том, что в рамках законопроекта третье чтение необходимо отдельно посвятить теме незаконного оборота драгметаллов. К примеру, провести правительственный час по незаконному обороту драгметаллов и контрабанде драгоценных изделий. На рынке имеются многочисленные нарушения, в частности, ввозятся неучтенные драгоценные изделия без пробы", - сказала Омурбекова.

Она отметила, что есть информация, согласно которой большой поток контрабанды идет из КНР.

"В Китае много лома и концентратов, видимо, к нам это все попадает в виде готовых изделий по достаточно дорогой цене. В процессе правительственного часа мы уточним данную информацию и дадим соответствующие поручения", - добавила вице-спикер.