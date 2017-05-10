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Депутаты проверят информацию о контрабанде золота из Китая

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359579_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424993-ru.html

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10 мая 2017, 11:39       Комментарии

Сегодня, 10 мая, на заседании парламента Кыргызстана депутаты рассмотрели поправки в Административный кодекс. Они предусматривают, что штраф за незаконный ввоз драгоценных металлов помимо уполномоченных органов может налагать и Минфин.
По словам вице-спикера Жогорку Кенеша Алтынай Омурбековой, в данном законопроекте нет необходимости. Минфину, по ее мнению, сейчас никто не мешает регулировать сферу оборота драгоценных металлов.
"Другой вопрос в том, что в рамках законопроекта третье чтение необходимо отдельно посвятить теме незаконного оборота драгметаллов. К примеру, провести правительственный час по незаконному обороту драгметаллов и контрабанде драгоценных изделий. На рынке имеются многочисленные нарушения, в частности, ввозятся неучтенные драгоценные изделия без пробы", - сказала Омурбекова.
Она отметила, что есть информация, согласно которой большой поток контрабанды идет из КНР.
"В Китае много лома и концентратов, видимо, к нам это все попадает в виде готовых изделий по достаточно дорогой цене. В процессе правительственного часа мы уточним данную информацию и дадим соответствующие поручения", - добавила вице-спикер.

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