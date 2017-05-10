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В Никарагуа сжегший женщину пастор-экзорцист получил 36 лет тюрьмы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359581_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424992-ru.html

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10 мая 2017, 11:57       Комментарии

В Никарагуа вынесли приговор по громкому уголовному делу: пастор Хуан Грегорио Роча Ромеро и еще три человека получили по 36 лет тюрьмы за то, что заживо сожгли женщину. Таким образом они пытались "изгнать из нее дьявола", передает Росбалт.
Трагическое событие произошло в феврале в поселке Кортесаль. Группа людей похитила 25-летнюю девушку с целью провести над ней обряд "изгнания бесов". После их действий у пострадавшей врачи диагностировали ожог 80% тела. Несмотря на все усилия медиков, она скончалась.
Как передают СМИ, в преступлении участвовала и одна женщина. Она тоже получила длительный тюремный срок.

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