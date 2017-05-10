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Ряд населенных пунктов Баткена, Джалал-Абада и Ош станут селами

Источник:
http://kabar.kg/news/riad-nase...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424991-ru.html

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10 мая 2017, 11:52       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Парламенте депутаты рассмотрели законопроект "Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей КР к категории села".
Как рассказали инициаторы, законопроектом предусматривается отнесение к категории айыла следующие населенные пункты: Максат Кулундинского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области, Жезкен Ак-Сууского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области, Коткор Кенешского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, Ак-Оргоо Сарайского айылного аймака Кара-Сууского района Ошской области и Улуу-Тоо Найманского айылного аймака Ноокатского района Ошской области.
Законопроект направлен на голосование во втором чтении.

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