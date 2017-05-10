Ряд населенных пунктов Баткена, Джалал-Абада и Ош станут селами

10 мая 2017, 11:52 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Парламенте депутаты рассмотрели законопроект "Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей КР к категории села".

Как рассказали инициаторы, законопроектом предусматривается отнесение к категории айыла следующие населенные пункты: Максат Кулундинского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области, Жезкен Ак-Сууского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области, Коткор Кенешского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, Ак-Оргоо Сарайского айылного аймака Кара-Сууского района Ошской области и Улуу-Тоо Найманского айылного аймака Ноокатского района Ошской области.

Законопроект направлен на голосование во втором чтении.