Борцы из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Индии

10 мая 2017, 11:59 Комментарии
Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Борцы из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе в Индии. Об этом сообщили в федерации борьбы КР.
По их информации, азиатское первенство с 10 по 14 мая, в Нью-Дели стартует чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.
На этом чемпионате по трем видам за медали поборются 18 борцов из Кыргызстана.
По греко-римской борьбе:
- Сулайманов Калы;
- Абдуганиев Нурбек;
- Асангулов Нургазы;
- Бейшалиев Бурго;
- Ширдаков Самат;
- Бейшебеков Аскат.
Бегалиев Канат главный тренер
Эркимбаев Азат старший тренер
По женской борьбе:
- Байызова Саяна;
- Тилегенова Розалия;
- Марсбек кызы Назира;
- Тыныбекова Айсулуу;
- Медет кызы Айпери.
Изабеков Нурбек главный тренер
По вольной борьбе:
- Жолдошбеков Улугбек;
- Осмонов Алибек;
- Маматаев Адилет;
- Евлаев Муслим;
- Усупов Саякбай;
- Мусаев Магомед;
- Касманбетов Айбек.
Маджинов Руслан главный тренер
Табалды уулу Суймонкул старший тренер