Борцы из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Индии

10 мая 2017, 11:59 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Борцы из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе в Индии. Об этом сообщили в федерации борьбы КР.

По их информации, азиатское первенство с 10 по 14 мая, в Нью-Дели стартует чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.

На этом чемпионате по трем видам за медали поборются 18 борцов из Кыргызстана.

По греко-римской борьбе:

- Сулайманов Калы;

- Абдуганиев Нурбек;

- Асангулов Нургазы;

- Бейшалиев Бурго;

- Ширдаков Самат;

- Бейшебеков Аскат.

Бегалиев Канат главный тренер

Эркимбаев Азат старший тренер

По женской борьбе:

- Байызова Саяна;

- Тилегенова Розалия;

- Марсбек кызы Назира;

- Тыныбекова Айсулуу;

- Медет кызы Айпери.

Изабеков Нурбек главный тренер

По вольной борьбе:

- Жолдошбеков Улугбек;

- Осмонов Алибек;

- Маматаев Адилет;

- Евлаев Муслим;

- Усупов Саякбай;

- Мусаев Магомед;

- Касманбетов Айбек.

Маджинов Руслан главный тренер

Табалды уулу Суймонкул старший тренер