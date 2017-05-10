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Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Пакистана поздравили друг друга с 25-летием установления дипотношений

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424989-ru.html

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10 мая 2017, 11:53       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и советник премьер-министра по иностранным делам Пакистана Сартадж Азиз обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.
Как сообщает 10 мая пресс-служба МИД, глава министерства в своем послании отметил: "Установившиеся дружественные отношения между нашими внешнеполитическими ведомствами позволяют с уверенностью говорить о единстве интересов и согласованности в продвижении международных и региональных инициатив, направленные на благоприятные изменения в глобальном мире".
В послании Сартадж Азиза отмечено, что исторические, религиозные и культурные связи между Пакистаном и КР выражаются в тесном сотрудничестве на двусторонних и многосторонних встречах. "Пакистан намерен и дальше расширять сотрудничество с братской страной - Кыргызской Республикой, в политической, экономической, энергетической и оборонных отраслях", - говорится в сообщении.

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