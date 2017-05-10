Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Пакистана поздравили друг друга с 25-летием установления дипотношений

10 мая 2017, 11:53 Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и советник премьер-министра по иностранным делам Пакистана Сартадж Азиз обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает 10 мая пресс-служба МИД, глава министерства в своем послании отметил: "Установившиеся дружественные отношения между нашими внешнеполитическими ведомствами позволяют с уверенностью говорить о единстве интересов и согласованности в продвижении международных и региональных инициатив, направленные на благоприятные изменения в глобальном мире".

В послании Сартадж Азиза отмечено, что исторические, религиозные и культурные связи между Пакистаном и КР выражаются в тесном сотрудничестве на двусторонних и многосторонних встречах. "Пакистан намерен и дальше расширять сотрудничество с братской страной - Кыргызской Республикой, в политической, экономической, энергетической и оборонных отраслях", - говорится в сообщении.