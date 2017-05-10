Сбил бабушку, соблазнил и "кинул" девушку — подозревается маршруточник

10 мая 2017, 11:40 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В Бишкеке водитель буса подозревается в наезде на бабушку, совращении девушки, мошенничестве и краже телефона, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник отдела розыска столичного Управления патрульной милиции ГУВД Ажыбек Майназаров.

По его словам, 26-летний уроженец Нарына переехал в Бишкек и начал работать маршруточником. 1 мая он сбил бабушку на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо и скрылся с места происшествия.

По оперативным данным, мужчина спрятал бус в Военно-Антоновке - в трех километрах от центральной дороги, в болотистой местности среди камышей. Там же он разобрал машину на запчасти.

Другие маршруточники рассказали милиции, что этот человек, что называется, "бомбил" - перевозил пассажиров под разными номерами маршрутов: менял табличку со 184-го маршрута на 170-й, например, работал нелегально.

Водители его уличили, поймали и избили, чтобы проучить, информирует Майназаров.

Также оперативникам удалось узнать, что ранее он успел познакомиться с 21-летней девушкой. Их связь привела к тому, что она забеременела. Сложилось так, что 3 мая (через два дня после того, как он сбил бабушку на переходе) девушка родила девочку.

"Он пришел в роддом, украл мобильный телефон у матери своего ребенка и скрылся. Мать девушки хочет обратиться в милицию, чтобы он понес наказание", - сказал Майназаров.

С его слов, женщина до последнего не знала, что дочь в положении, - девушка старалась носить широкие вещи и всячески скрывала беременность.

Сейчас подозреваемый в бегах. Ему грозят обвинения в краже, автонаезде на человека, бегстве с места ДТП, мошенничестве.