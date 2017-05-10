Масалиев: Золотую и алкогольную отрасли нельзя было отдавать в частные руки

10 мая 2017, 11:11 Комментарии

Золотую и алкогольную отрасли нельзя было отдавать в частное владение, поскольку те нарушают закон. Об этом сегодня, 10 мая, на заседании парламента заявил депутат от фракции "Онугуу-прогресс" Исхак Масалиев.

Отметим, народные избранники во втором чтении рассматривают поправки в Кодекс об административной ответственности по части ввоза золотых изделий в страну.

По словам замминистра финансов Алмазбека Азимова, сначала в законопроекте было прописано увеличение административного штрафа для нарушителей установленных правил и положений в работе с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них. Сумма штрафа составляла от 5 тысяч расчетных показателей, однако позже эту норму убрали.

Поправки в кодекс предполагают, что рассматривать административные дела и налагать административный штраф могут все уполномоченные органы, кроме начальника Государственной инспекции пробирного надзора и руководителя уполномоченного государственного органа.

На это парламентарий заявил, что необходимости в данном законопроекте нет, поскольку документ не предусматривает ни увеличения ответственности, ни повышения штрафов.

"Значит, необходимо усилить надзор за данной отраслью. Сейчас возле ЦУМа продают золото, смешанное с железом", - заявил Масалиев.