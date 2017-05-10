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Драка со стрельбой возле кафе "Деревяшка" - личность стрелка установлена

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359577_dr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424986-ru.html

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10 мая 2017, 11:21       Комментарии

9 мая в 3 часа ночи в районе пересечения улиц Рыскулова и Тоголока Молдо произошла массовая драка. В ходе потасовки один из участников применил огнестрельное оружие, ранив одного человека в ногу. Пострадавший был доставлен в больницу. Кроме того, в медучреждение были направлены еще четверо участников драки.
По сообщению пресс-службы ГУВД г. Бишкек, на данный момент установлена личность стрелка возле кафе "Деревяшка". В настоящее время с ним проводятся беседы и проверяются мотивы преступления.
"Сейчас владелец газового травматического пистолета находится в больнице. По его словам, он воспользовался им в целях самообороны. Документы и разрешение на ношение данного оружия у него есть. Сейчас обе стороны написали заявление в милицию, выясняются причины и обстоятельства драки", - сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.

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