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Протесты чилийских студентов обернулись столкновениями с полицией

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359578_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424985-ru.html

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10 мая 2017, 11:23       Комментарии

В столкновения с полицией переросла многотысячная студенческая манифестация в чилийской столице Сантьяго.
Ее участники требовали обеспечить доступ к бесплатному высшему образованию для всех и списать долг по кредитам на обучение, передает Евроньюс.
В разгар акции группа студентов прорвалась через полицейское заграждение, пытаясь расширить предписанный для шествия маршрут. Правоохранители применили для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ.
По данным чилийской конфедерации студентов, в митингах и манифестациях по всей стране приняли участие 250 тысяч человек.
В 2015 году парламент Чили уступил требованиям студентов и принял закон о бесплатном высшем образовании. Но молодежь утверждает, что доступ к нему многие учащиеся не получили.

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