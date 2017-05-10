Протесты чилийских студентов обернулись столкновениями с полицией

10 мая 2017, 11:23 Комментарии

В столкновения с полицией переросла многотысячная студенческая манифестация в чилийской столице Сантьяго.

Ее участники требовали обеспечить доступ к бесплатному высшему образованию для всех и списать долг по кредитам на обучение, передает Евроньюс.

В разгар акции группа студентов прорвалась через полицейское заграждение, пытаясь расширить предписанный для шествия маршрут. Правоохранители применили для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ.

По данным чилийской конфедерации студентов, в митингах и манифестациях по всей стране приняли участие 250 тысяч человек.

В 2015 году парламент Чили уступил требованиям студентов и принял закон о бесплатном высшем образовании. Но молодежь утверждает, что доступ к нему многие учащиеся не получили.