 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Датская пивоварня сварила пиво с помощью мочиДатская пивоварня сварила пиво с помощью мочиПротесты чилийских студентов обернулись столкновениями с полициейПротесты чилийских студентов обернулись столкновениями с полицией

Настольный теннис: определены лидеры первой половины чемпионата Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359563_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424984-ru.html

Похожие новости

Борцы из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Индии

Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Пакистана поздравили друг друга с 25-летием установления дипотношений

Видео — Кыргызстанцы рассказали о своих дедах и прадедах, участвовавших в ВОВ

Южнокорейским компаниям рассказали об инвестиционных возможностях Кыргызстана

Депутат ЖК считает, что у Кыргызстана есть все шансы стать центром ювелирных изделий в ЦА

10 мая 2017, 11:26       Комментарии

В центре настольного тенниса "Карвен" в Бишкеке прошел пятый тур чемпионата Кыргызстана, который стал завершающим первой половины турнира по лигам.
Как сообщает Ассоциация настольного тенниса Кыргызстана, в чемпионате принимают участие более 60 мастеров малой ракетки из городов Кыргызстана и Туркменистана.
В высшей лиге в рамках пятого тура без поражений выступил Нурдин Сапарбаев, вторым стал Талгат Сагындыков и замкнул тройку сильнейших Вячеслав Клычев из Туркменистана.
Также по итогам пяти туров лидером является Талгат Сагындыков, который занял первое место в первом полугодии чемпионата. Вторым - Вячеслав Клычев и на третьем месте Нурдин Сапарбаев.
Напомним, чемпионат состоит из десяти этапов, по итогам которых в декабре выявляются победители призовых мест. Спортсмены разделены по лигам и в каждой из них играют по восемь человек по круговой системе. После каждого тура игроки, занявшие последние три места, выбывают в нижестоящую лигу, соответственно, тройка лидеров поднимается выше.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум