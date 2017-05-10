Настольный теннис: определены лидеры первой половины чемпионата Кыргызстана

10 мая 2017, 11:26 Комментарии

В центре настольного тенниса "Карвен" в Бишкеке прошел пятый тур чемпионата Кыргызстана, который стал завершающим первой половины турнира по лигам.

Как сообщает Ассоциация настольного тенниса Кыргызстана, в чемпионате принимают участие более 60 мастеров малой ракетки из городов Кыргызстана и Туркменистана.

В высшей лиге в рамках пятого тура без поражений выступил Нурдин Сапарбаев, вторым стал Талгат Сагындыков и замкнул тройку сильнейших Вячеслав Клычев из Туркменистана.

Также по итогам пяти туров лидером является Талгат Сагындыков, который занял первое место в первом полугодии чемпионата. Вторым - Вячеслав Клычев и на третьем месте Нурдин Сапарбаев.

Напомним, чемпионат состоит из десяти этапов, по итогам которых в декабре выявляются победители призовых мест. Спортсмены разделены по лигам и в каждой из них играют по восемь человек по круговой системе. После каждого тура игроки, занявшие последние три места, выбывают в нижестоящую лигу, соответственно, тройка лидеров поднимается выше.