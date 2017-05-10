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Датская пивоварня сварила пиво с помощью мочи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359580_da...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424983-ru.html

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10 мая 2017, 11:32       Комментарии

Датская пивоваренная компания Norrebro Bryghus использовала 50 тысяч литров мочи, собранной на фестивале Roskilde, чтобы произвести пиво. Марка получила название Pisner, сообщает Reuters.
Пиво не содержит человеческих отходов, но производится из пивоваренного ячменя, удобренного человеческой мочой, а не традиционным навозом или заводскими питательными веществами.
"Когда появилась новость о том, что мы начали варить Pisner, многие думали, что мы фильтруем мочу, чтобы добавить ее прямо в пиво, и мы посмеялись над этим", - сказал Хенрик Ванг, главный исполнительный директор пивоваренного завода Norrebro Bryghus.
Использование человеческих отходов в качестве удобрения в таких масштабах является новшеством, заявил Датский совет по сельскому хозяйству и продовольствию, который и надеется, что Pisner может стать устойчивым сортом пива и уже назвал концепцию beercycling.

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