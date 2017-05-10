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Депутат ЖК считает, что у Кыргызстана есть все шансы стать центром ювелирных изделий в ЦА

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424982-ru.html

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10 мая 2017, 11:03       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Жогорку Кенеше депутаты считают, что у Кыргызстана есть все шансы стать центром ювелирных изделий в Центральной Азии.
Как сегодня на заседании парламента сообщил депутат Экмат Байбакпаев, в стране производятся ювелирные изделия, но все они продаются за рубежом. "Почему мы не развиваем отечественный рынок ювелирных изделий? Нам нужно над этим поработать и поддержать отечественных производителей. У нас есть все шансы, чтобы стать центром ювелирных изделий в Центральной Азии. Было бы неплохо", - отметил Э.Байбакпаев.
По его словам, это в свою очередь создаст дополнительные рабочие места, дополнительные пополнения в бюджет, что в свою очередь приведет к повышению экономики. "Это хорошая идея и ее нужно поддержать", - сказал он.
Правительство обещало взять этот вопрос под контроль и начать работать в данном направлении.

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