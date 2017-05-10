Депутат ЖК считает, что у Кыргызстана есть все шансы стать центром ювелирных изделий в ЦА

10 мая 2017, 11:03 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Жогорку Кенеше депутаты считают, что у Кыргызстана есть все шансы стать центром ювелирных изделий в Центральной Азии.

Как сегодня на заседании парламента сообщил депутат Экмат Байбакпаев, в стране производятся ювелирные изделия, но все они продаются за рубежом. "Почему мы не развиваем отечественный рынок ювелирных изделий? Нам нужно над этим поработать и поддержать отечественных производителей. У нас есть все шансы, чтобы стать центром ювелирных изделий в Центральной Азии. Было бы неплохо", - отметил Э.Байбакпаев.

По его словам, это в свою очередь создаст дополнительные рабочие места, дополнительные пополнения в бюджет, что в свою очередь приведет к повышению экономики. "Это хорошая идея и ее нужно поддержать", - сказал он.

Правительство обещало взять этот вопрос под контроль и начать работать в данном направлении.