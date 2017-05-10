10 мая 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Южнокорейским компаниям рассказали об инвестиционных возможностях Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, посольство Кыргызстана в Республике Корея 8 мая в городе Сеул приняло участие в Инвестиционном семинаре, посвященный Кыргызстану.

Мероприятие состоялось при содействии Корейской продовольственной ассоциации совместно с компанией Vision K с участием более 30-ти корейских инвесторов и компаний.

Со стороны Посольства КР выступил с презентацией Советник Атай Наматбаев, который ознакомил участников семинара о текущей экономической ситуации и об инвестиционных возможностях Кыргызстана. В своей речи дипломат призвал деловое сообщество Кореи принять активное участие в инвестпроектах Кыргызстана, рассказав при этом о преимуществах страны в рамках площадки Евразийского экономического союза и преференциях экспорта кыргызской продукции в страны Евросоюза в рамках статуса ВСП+.

В ходе семинара показан также видеоролик о Кыргызстане, розданы материалы о туризме и инвестиционном потенциале страны, а также брошюры "Лучший экспортер Кыргызской Республики".

Со стороны корейских предпринимателей проявлен интерес и сообщили о возможной ознакомительной поездке в Кыргызстан в ближайшее время.