МЧС КР: Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях

10 мая 2017, 11:15 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009282

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009383

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150