Вице-спикер: Концентраты золота продаем в Китай дешево, оттуда в виде изделий ввозим дороже

10 мая 2017, 10:53 Комментарии

Парламент в ходе заседания обсуждает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности. Изменения касаются ответственности за качество реализуемых ювелирных изделий.

В ходе обсуждений вице-спикер Алтынай Омурбекова («Республика-Ата-Журт») отметила, что, согласно озвученный информации, из общего числа проверок на ювелирном рынке в 80% случаев выявляются нарушения.

«80% нарушений на ювелирном рынке, возможно, — это 80% теневой экономики», — выразила мнение депутат.

По ее словам, сегодня на первом этаже "Кяыла" на Ошском рынке продаются золотые изделия.

«Золотые они или нет, одному богу известно. Рядом с ЦУМом много продают золотых изделий. Сегодня контрабанда идет из Китая. Лом и концентраты продаем в КНР дешево, оттуда в виде изделий ввозим дороже. Мы сейчас нарушаем свои экономические условия и создаем условия другим», — отметила депутат.

Омурбекова также подняла вопрос ответственности Государственной таможенной службы и правоохранительных органов в вопросе увеличения контрабанды на ювелирном рынке.