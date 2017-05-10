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Вице-спикер: Концентраты золота продаем в Китай дешево, оттуда в виде изделий ввозим дороже

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vitse-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424978-ru.html

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10 мая 2017, 10:53       Комментарии

Парламент в ходе заседания обсуждает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности. Изменения касаются ответственности за качество реализуемых ювелирных изделий.
В ходе обсуждений вице-спикер Алтынай Омурбекова  («Республика-Ата-Журт») отметила, что, согласно озвученный информации, из общего числа проверок на ювелирном рынке в 80% случаев выявляются нарушения.
«80% нарушений на ювелирном рынке, возможно, — это 80% теневой экономики», — выразила мнение депутат.
По ее словам, сегодня на первом этаже "Кяыла" на Ошском рынке продаются золотые изделия.
«Золотые они или нет, одному богу известно. Рядом с ЦУМом много продают золотых изделий. Сегодня контрабанда идет из Китая. Лом и концентраты продаем в КНР дешево, оттуда в виде изделий ввозим дороже. Мы сейчас нарушаем свои экономические условия и создаем условия другим», — отметила депутат.
Омурбекова также подняла вопрос ответственности Государственной таможенной службы и правоохранительных органов в вопросе увеличения контрабанды на ювелирном рынке.

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