Маленькому Нурболу требуется операция на сердце

10 мая 2017, 11:16 Комментарии

10-месячному Нурболу Жумабекову требуется операция на сердце. Об этом K-News рассказала мать Нурбола Айжан Давлеткулова.

У мальчика врожденный порок сердца, тотальный аномальный дренаж легочных вен. Операцию на сердце необходимо сделать до того, как ему исполнится один год.

"У него порок сердца – обнаружены врожденные три дырочки. Через два месяца после рождения мы приезжали к врачам, но они сказали, что пока рано делать ему операцию. До 10 месяцев он часто болел, была пневмония, одышка и бронхит. До 1 года нужно сделать операцию, так как после этого диагноз очень сильно влияет на здоровье", — рассказала она.

1 of 3 На операцию требуется 150 тыс. сомов. Также нужны доноры любой крови.

Желающие оказать помощь Нурболу могут перечислить денежные средства на счет в банке: ЗА0 "БТА Банк 1190012002156280 или связаться по номеру 0705 709 984 (Айжан Давлеткулова, мама Нурбола).

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