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Депутат: В год в Кыргызстане производится около 20 тонн золота

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359573_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424976-ru.html

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10 мая 2017, 10:36       Комментарии

В год в Кыргызстане производится около 20 тонн золота. Об этом сегодня, 10 мая, на заседании парламента заявил депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Экмат Байпакбаев.
По его словам, Минфину необходимо внести программу развития ювелирной отрасли.
"Значительная часть кыргызского золота идет на импорт. Поддерживайте ювелиров. Золото - это туризм. Человек приезжает, покупает золото, тем самым ювелирная отрасль будет развиваться. Сейчас же оно вывозится в Швейцарию", - сказал Байпакбаев.

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