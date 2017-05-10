Депутат: В год в Кыргызстане производится около 20 тонн золота

10 мая 2017, 10:36 Комментарии

В год в Кыргызстане производится около 20 тонн золота. Об этом сегодня, 10 мая, на заседании парламента заявил депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Экмат Байпакбаев.

По его словам, Минфину необходимо внести программу развития ювелирной отрасли.

"Значительная часть кыргызского золота идет на импорт. Поддерживайте ювелиров. Золото - это туризм. Человек приезжает, покупает золото, тем самым ювелирная отрасль будет развиваться. Сейчас же оно вывозится в Швейцарию", - сказал Байпакбаев.