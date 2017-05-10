Борцы Кыргызстана стартуют на чемпионате Азии в Индии

10 мая 2017, 10:41 Комментарии

Сегодня, 10 мая, в Нью-Дели (Индия) стартует чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Как сообщает Федерация борьбы Кыргызстана, на этом чемпионате по трем видам за медали поборются 18 борцов из Кыргызстана.

Первыми на старт выйдут спортсмены греко-римского стиля. В рамках дня разыгрываются пять комплектов медалей. Кыргызстанцы поборются за три комплекта наград, в частности, в весовой категории до 66 кг Нурбек Абдиганиев в предварительном раунде встретится с Элмуратом Тасмурадовым из Узбекистана.

В категории до 75 кг Бурго Бейшалиев выйдет на ковер против Максата Ережепова из Казахстана, а Самат Шырдаков проведет свою стартовую схватку с иранским борцом Рамином Тахерисартангом.

Состав сборной по греко-римской борьбе:

<li>Сулайманов Калы</li><li>Абдуганиев Нурбек</li><li>Асангулов Нургазы</li><li>Бейшалиев Бурго</li><li>Ширдаков Самат</li><li>Бейшебеков Аскат</li>

Сборная выступает под руководством главного тренера Каната Бегалиева и старшего тренера Азата Эркимбаева.

Женскую сборную представляют пятеро девушек, в том числе участница двух Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова и чемпионка Азии среди кадетов Айпери Медет кызы. Сборная выступит под руководством главного тренера Нурбека Изабекова.

Состав женской сборной:

<li>Байызова Саяна</li><li>Тилегенова Розалия</li><li>Марсбек кызы Назира</li><li>Тыныбекова Айсулуу</li><li>Медет кызы Айпери</li>

По вольной борьбе Кыргызстан представят семеро борцов в сопровождении главного тренера Руслана Маджинова и старшего тренера Суймонкула Табалды уулу.

Состав сборной по вольной борьбе:

<li>Жолдошбеков Улукбек</li><li>Осмонов Алибек</li><li>Маматаев Адилет</li><li>Евлаев Муслим</li><li>Усупов Саякбай</li><li>Мусаев Магомед</li><li>Касманбетов Айбек</li>