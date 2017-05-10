На одно лицо. Участились случаи, когда под чужим паспортом едут в Россию

10 мая 2017, 10:56 Комментарии

За нарушение государственной границы пограничники задержали двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Так, 9 мая на контрольно-пропускном пункте "Акжол-автодорожный" была задержана гражданка Кыргызской Республики Х.М., 1984 г.р., предъявившая пограничному наряду чужой паспорт (ID-card). Задержанная направлялась в Россию.

10 мая в ходе паспортного контроля пассажиров, отбывающих авиарейсом № 2986 по маршруту Бишкек – Екатеринбург, гражданка Кыргызской Республики А.Н., 1990 г.р., также предъявила пограничному наряду КПП "Манас-аэропорт" документ, принадлежащий другому лицу. Со слов задержанной, в связи с наличием запрета на въезд на территорию России она решила использовать паспорт (ID-card) своей сестры.

После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.