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На одно лицо. Участились случаи, когда под чужим паспортом едут в Россию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359575_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424973-ru.html

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В убийстве 24-летней девушки в России подозревается кыргызстанец

10 мая 2017, 10:56       Комментарии

За нарушение государственной границы пограничники задержали двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.
Так, 9 мая на контрольно-пропускном пункте "Акжол-автодорожный" была задержана гражданка Кыргызской Республики Х.М., 1984 г.р., предъявившая пограничному наряду чужой паспорт (ID-card). Задержанная направлялась в Россию.
10 мая в ходе паспортного контроля пассажиров, отбывающих авиарейсом № 2986 по маршруту Бишкек – Екатеринбург, гражданка Кыргызской Республики А.Н., 1990 г.р., также предъявила пограничному наряду КПП "Манас-аэропорт" документ, принадлежащий другому лицу. Со слов задержанной, в связи с наличием запрета на въезд на территорию России она решила использовать паспорт (ID-card) своей сестры.
После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

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