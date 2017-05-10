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Новости Кыргызстана

Более 300 волонтеров собрали на берегу Иссык-Куля около 8 тонн мусораБолее 300 волонтеров собрали на берегу Иссык-Куля около 8 тонн мусораНа одно лицо. Участились случаи, когда под чужим паспортом едут в РоссиюНа одно лицо. Участились случаи, когда под чужим паспортом едут в Россию

Волонтеры очистили три пляжа Иссык-Куля, собрав около 8 тонн мусора

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359567_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424972-ru.html

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10 мая 2017, 10:58       Комментарии

5 мая около трехсот волонтеров из Бишкека и Иссык-Кульской области очистили от мусора некоторые пляжи жемчужины Кыргызстана. По сообщению организаторов данного субботника, всего на побережье они собрали около 8 тонн отходов.
Акция проходила возле города Чолпон-Ата и села Бостери. Всего здесь убрали четыре участка - три пляжные зоны и одну несанкционированную свалку.
"Работа велась оперативно и качественно, мы выехали в 8.00 и уже в 18 часов приехали обратно в столицу. Всего в мероприятии приняли участие 150 волонтеров из Бишкека и более сотни жителей Иссык-Кульской области. Свалку помогли убрать самосвалы и муниципальные рабочие, губернатор дал указание помочь нам в уборке. Незаконный мусорный полигон находился по соседству с пансионатом "Золотые пески", - сообщили организаторы.
Активисты также рассказали, что они рассортировали мусор на пластик, металл, стекло и органические отходы. В конце мая планируется провести еще одну подобную акцию по уборке побережья озера Иссык-Куль.

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