Волонтеры очистили три пляжа Иссык-Куля, собрав около 8 тонн мусора

10 мая 2017, 10:58 Комментарии

5 мая около трехсот волонтеров из Бишкека и Иссык-Кульской области очистили от мусора некоторые пляжи жемчужины Кыргызстана. По сообщению организаторов данного субботника, всего на побережье они собрали около 8 тонн отходов.

Акция проходила возле города Чолпон-Ата и села Бостери. Всего здесь убрали четыре участка - три пляжные зоны и одну несанкционированную свалку.

"Работа велась оперативно и качественно, мы выехали в 8.00 и уже в 18 часов приехали обратно в столицу. Всего в мероприятии приняли участие 150 волонтеров из Бишкека и более сотни жителей Иссык-Кульской области. Свалку помогли убрать самосвалы и муниципальные рабочие, губернатор дал указание помочь нам в уборке. Незаконный мусорный полигон находился по соседству с пансионатом "Золотые пески", - сообщили организаторы.

Активисты также рассказали, что они рассортировали мусор на пластик, металл, стекло и органические отходы. В конце мая планируется провести еще одну подобную акцию по уборке побережья озера Иссык-Куль.