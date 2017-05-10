"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

10 мая 2017, 10:36 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Итальянский "Ювентус" повторно обыграл французский "Монако" в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, отпраздновав общую победу со счетом 4:1, и во второй раз за три года вышел в финал турнира.

До этого матча "Ювентус" не пропускал в Лиге чемпионов на протяжении 621 минуты, но Килиан Мбаппе уже в самом начале мог положить конец этой серии. Его удар самую малость разошелся с целью, пусть за мгновение до этого арбитр и зафиксировал офсайд. Вскоре хозяева потеряли Сами Хедиру из-за травмы задней мышцы бедра - вместо него вышел Клаудио Маркизио.

Туринцы упустили два верных шанса быстро открыть счет. Сначала Гонсало Игуаин классно подсек мяч над вратарем, но на линии ворот удачно сыграл Камиль Глик. Затем Даниель Субашич отразил удар партнера по сборной Хорватии Марио Манджукича при выходе один на один.

На 33-й минуте Манджукич оказался более хладнокровным. Черно-белые провели быструю контратаку, Дани Алвес подал в штрафную, а форвард "бьянконери" с близкого расстояния пробил головой. Субашич на удар соотечественника среагировал, а вот с добиванием справиться уже был не в силах.

Пропущенный мяч не выбил Субашича из колеи, и он продолжил свой яркий перформанс в первом тайме, отразив опасные удары Игуаина и Пауло Дибалы. Правда, на 44-й минуте удача вновь отвернулась от голкипера монегасков. После подачи с углового Субашич сыграл кулаками на выходе, и мяч прилетел к Алвесу, который первым же касанием с лета вонзил снаряд в сетку, удвоив превосходство "Юве".

На этом, по сути, команда Массимилиано Аллегри закрыла вопрос о победителе пары. Тем не менее покидать поле без гола "Монако" очень не хотелось. В одной из атак Буффон не дал отличиться Мбаппе, продлив свою сухую серию в Лиге чемпионов, однако разок вытащить мяч из ворот ему все же пришлось. Мбаппе отправил мяч в цель при активном участии Жоау Моутинью, и серия голкипера сборной Италии завершилась на отметке в 600 минут. Последнее слово осталось за "Монако", но в финале сыграет "Юве".

Источник UEFA.com