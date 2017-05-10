В Бишкеке прошел республиканский турнир по кыргызской классической борьбе

10 мая 2017, 10:44 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне в столице прошел республиканский турнир по кыргызской классической борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза Самата Садыкова. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

На открытии турнира приняли участие руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков, вице премьер-министр КР Жениш Разаков, министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, а также депутаты Жогорку Кенеша.

В состязаниях участвовали более ста спортсменов из областей страны, которые боролись в трех весовых категориях до 70 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.

Итоги турнира:

до 70 кг:

1 место – Нооман уулу Бектурган - 1997 г.р., г. Бишкек 30 тысяч сомов;

2 место – Абситаттар уулу Эрланбек – 1998 г.р., член сборной команды КР 20 тысяч сомов;

3 место – Эркинбек уулу Эламан – 1993 г.р., Баткенская область 15 тысяч сомов;

3 место – Эгемберди уулу Адылбек – 1994 г.р., член сборной команды КР.

до 90 кг:

1 место – Жаныбек Аллакунов – 1993 г.р., член сборной команды КР 30 тысяч сомов;

2 место – Муратбек Момунов – 1989 г.р., г.Бишкек 20 тысяч сомов;

3 место – Гулжигит Ганиев – 1987 г.р., г.Бишкек 15 тысяч сомов;

3 место – Доолотбек Каштабаев – 1996 г.р., член сборной команды КР .

свыше 90 кг:

1 место – Артыкбек Ахматов – 1982 г.р., член сборной команды КР 30 тысяч сомов;

2 место – Нурбек Кожобеков – 1988 г.р., член сборной команды КР 20 тысяч сомов;

3 место – Улук Исамитдинов – 1995 г.р., КГАФиС 15 тысяч сомов;

3 место – Эмилбек Худайбердиев – 1986 г.р., КГАФиС.

Награду за лучшую технику получил Асылбек Халматов.