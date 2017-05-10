ГПС: За нарушение госграницы задержаны двое граждан Кыргызстана

10 мая 2017, 10:52 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. За нарушение госграницы пограничники задержали двух граждан Кыргызстана, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Так, 9 мая на контрольно-пропускном пункте "Акжол-автодорожный" была задержана гражданка Кыргызстана Х.М., 1984 года рождения, предъявившая пограничному наряду чужой паспорт (ID-card). Задержанная направлялась в Россию.

10 мая в ходе паспортного контроля пассажиров, отбывающих авиарейсом №2986 по маршруту Бишкек – Екатеринбург, гражданка Кыргызстана А.Н., 1990 года рождения, также предъявила пограничному наряду КПП "Манас-аэропорт" документ, принадлежащий другому лицу. Со слов задержанной, в связи с наличием запрета на въезд на территорию России, она решила использовать паспорт (ID-card) своей сестры.

После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.