Более 300 волонтеров собрали на берегу Иссык-Куля около 8 тонн мусора

10 мая 2017, 11:01 Комментарии

Бишкек, 10 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. Накануне около 300 волонтеров из Бишкека и жители Иссык-Куля приняли участие в акции по сбору мусора "Таза Иссык-Куль" в преддверии открытия туристического сезона.

Мероприятие проходило на прибрежных участках Чолпон-Аты и села Бостери. Мусор был не просто собран, а еще и отсортирован на пластик, металл, стекло и органический мусор. Помогать убирать мусор вышли и местные чиновники - Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев, аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев, директор Департамента туризма Азамат Капаров.

Волонтеры и жители в итоге собрали более 8 тонн мусора на дальнейшую переработку.

Основная цель данного мероприятия обратить внимание к общественной проблеме всех граждан и чиновников и принять решение в ликвидации мусора по территории Кыргызстана.

"На самом деле все мы любим отдых, а тем более у берегов нашей жемчужины Иссык-Куль. Жаль, что не все убираем за собой мусор. Нас много, а Иссык-Куль - один. Хотелось бы, чтобы все относились бережнее к нашей жемчужине!" - поделился участник акции "Таза Иссык-Куль" Эргали Аманбаев.

Как отметили организаторы, в дальнейшем также планируется проведение масштабных акций по очистке территории не только нашей жемчужины, но и всего Кыргызстана. Дата проведения следующей акции обозначена на 27-28 мая.

Инициатором мероприятия выступила учредитель ОФ "Экодеми" Айжан Чыныбаева, основатель движения "Таза Иссык-Куль". Таза "Иссык-Куль" - это долгосрочный проект, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения озера.