МЧС открыло счета для оказания помощи пострадавшим от схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе

10 мая 2017, 10:46 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций открыло счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.

Как сообщает 10 мая пресс-служба МЧС, физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009282

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Лицевой счет: 4407012100009383

Ошское РОК 701

Вид платежа 2100

ИНН 00103200110150

По вопросам можно обращаться в Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности Сарбашевой Динаре Саймудиновне, тел.: 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.