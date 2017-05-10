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МЧС открыло счета для оказания помощи пострадавшим от схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424967-ru.html

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10 мая 2017, 10:46       Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций открыло счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.
Как сообщает 10 мая пресс-служба МЧС, физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области, могут перечислить средства на счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009282
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения произошедшего в Чон-Алайском районе Ошской области, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Лицевой счет: 4407012100009383
Ошское РОК 701
Вид платежа 2100
ИНН 00103200110150
По вопросам можно обращаться в Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности Сарбашевой Динаре Саймудиновне, тел.: 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.

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