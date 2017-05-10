10 мая 2017, 10:22 Комментарии

Корейские предприниматели посетят Кыргызстан. Об этом стало известно на Инвестиционном семинаре, посвященном КР, сообщает пресс-служба МИДа.

Мероприятие состоялось при содействии Корейской продовольственной ассоциации совместно с участием более тридцати корейских инвесторов и компаний.

"Советник посла КР в Корее Атай Наматбаев ознакомил участников семинара с текущей экономической ситуацией в стране. Дипломат призвал деловое сообщество Кореи принять активное участие в инвестпроектах Кыргызстана, рассказав при этом о преимуществах страны в рамках площадки Евразийского экономического союза и преференциях экспорта кыргызской продукции в страны Евросоюза в рамках статуса ВСП+. Корейские предприниматели сообщили о возможной ознакомительной поездке в Кыргызстан в ближайшее время", – говорится в сообщении.