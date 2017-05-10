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Корейские предприниматели посетят Кыргызстан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/korejs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424966-ru.html

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Южнокорейским компаниям рассказали об инвестиционных возможностях Кыргызстана

10 мая 2017, 10:22       Комментарии

Корейские предприниматели посетят Кыргызстан. Об этом стало известно на Инвестиционном семинаре, посвященном КР, сообщает пресс-служба МИДа.
Мероприятие состоялось при содействии Корейской продовольственной ассоциации совместно с участием более тридцати корейских инвесторов и компаний.
"Советник посла КР в Корее Атай Наматбаев ознакомил участников семинара с текущей экономической ситуацией в стране. Дипломат призвал деловое сообщество Кореи принять активное участие в инвестпроектах Кыргызстана, рассказав при этом о преимуществах страны в рамках площадки Евразийского экономического союза и преференциях экспорта кыргызской продукции в страны Евросоюза в рамках статуса ВСП+. Корейские предприниматели сообщили о возможной ознакомительной поездке в Кыргызстан в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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