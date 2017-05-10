Пархат Тулендыбаев: Мы стоим на 3-м месте по добыче золота среди стран СНГ, но не обеспечиваем им отечественных ювелиров

10 мая 2017, 10:34 Комментарии

Парламент в ходе заседания обсуждает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности. Изменения касаются ответственности за качество реализуемых ювелирных изделий.

В ходе обсуждений депутат Пархат Тулендыбаев («Республика — Ата-Журт») отметил, что Кыргызстан по добыче золота занимает 3-е место среди стран СНГ.

«И тем не менее мы не можем обеспечить наших ювелиров золотом. Они вынуждены закупать его в других странах. Большая часть нашего золота уходит в Швейцарию. Давайте менять эту ситуацию, мы должны развивать эту отрасль», — сказал депутат.

В свою очередь, представитель Минфина отметил, что ведомство на протяжении нескольких лет занимается этим вопросом.

Депутат Зиядин Жамалдинов («Онугуу-Прогресс») также попросил правительство ускорить работу в этом направлении.