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Пархат Тулендыбаев: Мы стоим на 3-м месте по добыче золота среди стран СНГ, но не обеспечиваем им отечественных ювелиров

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/parhat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424964-ru.html

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10 мая 2017, 10:34       Комментарии

Парламент в ходе заседания обсуждает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности. Изменения касаются ответственности за качество реализуемых ювелирных изделий.
В ходе обсуждений депутат Пархат Тулендыбаев  («Республика — Ата-Журт») отметил, что Кыргызстан по добыче золота занимает 3-е место среди стран СНГ.
«И тем не менее мы не можем обеспечить наших ювелиров золотом. Они вынуждены закупать его в других странах. Большая часть нашего золота уходит в Швейцарию. Давайте менять эту ситуацию, мы должны развивать эту отрасль», — сказал депутат.
В свою очередь, представитель Минфина отметил, что ведомство на протяжении нескольких лет занимается этим вопросом.
Депутат Зиядин Жамалдинов («Онугуу-Прогресс») также попросил правительство ускорить работу в этом направлении.

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