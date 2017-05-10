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Массовая драка в Бишкеке: Установлена личность стрелявшего мужчины

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/massov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424963-ru.html

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10 мая 2017, 10:39       Комментарии

Установлена личность, открывшего огонь по участникам драки возле столичного кафе «Деревяшка». Об этом K-News  сообщили в ГУВД Бишкека.
Уточняется, что на данный момент все участники потасовки находятся в больнице с различными травмами.
"Один мужчина был доставлен с огнестрельным ранением в ногу, еще трое — с различными телесными повреждениями. Установлена личность стрелявшего, сейчас с ним проводятся беседы, проверяются мотивы преступления",- прокомментировали в ГУВД.
Напомним, 9 мая в 03:00 на улице Рыскулова возле кафе "Деревяшка" произошла массовая драка. В ходе конфликта один из участников потасовки открыл огонь. Четверо были доставлены в больницу, один получил ранение в ногу.

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