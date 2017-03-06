Кыргызстанки пытались пересечь госграницу по чужим паспортам

10 мая 2017, 10:41 Комментарии

За нарушение государственной границы задержаны двое граждан Кыргызстана, сообщает пресс-служба ГПС.

По данным ведомства, 9 мая на контрольно-пропускном пункте "Акжол-автодорожный" задержана гражданка Кыргызстана Х.М., 1984 года рождения, предъявившая пограничному наряду чужой паспорт (ID-card). Задержанная направлялась в Россию.

"10 мая, в ходе паспортного контроля пассажиров, отбывающих авиарейсом Бишкек – Екатеринбург, гражданка Кыргызстана А.Н., 1990 года рождения, также предъявила пограничному наряду КПП "Манас-аэропорт" документ, принадлежащий другому лицу. Со слов задержанной, в связи с наличием запрета на въезд на территорию России, она решила использовать паспорт своей сестры. После оформления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении.