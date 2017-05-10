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Празднование Дня Победы в Бишкеке прошло без ЧП

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prazdn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424961-ru.html

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10 мая 2017, 10:45       Комментарии

Более 3 тыс. милиционеров следили за безопасностью граждан во время празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба ГУВД.
По данным ведомства, в целях обеспечения безопасности граждан на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, организована работа контрольно-пропускных пунктов с соответствующими досмотровыми мероприятиями.
"Осуществлять данную работу будут свыше 3000 сотрудников столичной милиции, МЧС, ГСБЭП, ГПС и других служб. За время проведения всех мероприятий на территории Бишкека нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

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