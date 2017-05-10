Празднование Дня Победы в Бишкеке прошло без ЧП

10 мая 2017, 10:45 Комментарии

Более 3 тыс. милиционеров следили за безопасностью граждан во время празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба ГУВД.

По данным ведомства, в целях обеспечения безопасности граждан на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, организована работа контрольно-пропускных пунктов с соответствующими досмотровыми мероприятиями.

"Осуществлять данную работу будут свыше 3000 сотрудников столичной милиции, МЧС, ГСБЭП, ГПС и других служб. За время проведения всех мероприятий на территории Бишкека нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не зарегистрировано", – говорится в сообщении.