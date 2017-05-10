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Кок-бору: лучшие моменты финального матча турнира ко Дню Победы (видео)

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359564_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424960-ru.html

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10 мая 2017, 10:18       Комментарии

Лучшие моменты финального матча турнира по кок-бору, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Финальный матч прошел на ипподроме "Ак-Кула" в Бишкеке.
Отметим, в турнире приняли участие 11 команд, а в финал вышли команды "Ынтымак" из Таласа и "Биримдик-Аю" из Чуйской области.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды "Ынтымак", в начале второго тайма Карыпбек Эшиев забросил тушу козла в "тай казан" и именно этот гол решил судьбу финального матча.
Напомним, таласская команда выиграла турнир "Нооруз", прошедший в марте этого года. А основу чуйской команды составляли игроки, выступавшие в известной команде "Сары-Озон", которая в прошлом году выиграла турнир ко Дню Победы.

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