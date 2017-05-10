Кок-бору: лучшие моменты финального матча турнира ко Дню Победы (видео)

10 мая 2017, 10:18 Комментарии

Лучшие моменты финального матча турнира по кок-бору, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Финальный матч прошел на ипподроме "Ак-Кула" в Бишкеке.

Отметим, в турнире приняли участие 11 команд, а в финал вышли команды "Ынтымак" из Таласа и "Биримдик-Аю" из Чуйской области.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды "Ынтымак", в начале второго тайма Карыпбек Эшиев забросил тушу козла в "тай казан" и именно этот гол решил судьбу финального матча.

Напомним, таласская команда выиграла турнир "Нооруз", прошедший в марте этого года. А основу чуйской команды составляли игроки, выступавшие в известной команде "Сары-Озон", которая в прошлом году выиграла турнир ко Дню Победы.