Грабители вынесли из цеха 40 штук электродвигателей и комплект ключей

10 мая 2017, 10:25 Комментарии

В милицию с заявлением обратился житель столицы. По его словам, с 4 января по 28 февраля неизвестные лица с одного из цехов похитили 40 штук электродвигателей и комплект ключей. Принесенный ущерб составил 320 тысяч сомов. Об том сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Первомайского района задержаны подозреваемые в совершении вышеуказанного преступления. Ими оказались двое жителей г. Бишкек - 31 летний М.М., 32 летний А.А.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК КР.

В настоящее время задержанные содержатся в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следствие продолжается.

Также оперативниками Ленинского РУВД задержан подозреваемый в краже. 8 мая в одном из столичных рынков неизвестные лица похитили с сумки заявителя денежные средства в размере 5800 сомов.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержан уроженец Таласской области, 33 летний К.К.

Задержанный передан в следственный отдел. Ведется следствие.