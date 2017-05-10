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Грабители вынесли из цеха 40 штук электродвигателей и комплект ключей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359569_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424959-ru.html

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10 мая 2017, 10:25       Комментарии

В милицию с заявлением обратился житель столицы. По его словам, с 4 января по 28 февраля неизвестные лица с одного из цехов похитили 40 штук электродвигателей и комплект ключей. Принесенный ущерб составил 320 тысяч сомов. Об том сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Первомайского района задержаны подозреваемые в совершении вышеуказанного преступления. Ими оказались двое жителей г. Бишкек - 31 летний М.М., 32 летний А.А.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК КР.
В настоящее время задержанные содержатся в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следствие продолжается.
Также оперативниками Ленинского РУВД задержан подозреваемый в краже. 8 мая в одном из столичных рынков неизвестные лица похитили с сумки заявителя денежные средства в размере 5800 сомов.
По горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержан уроженец Таласской области, 33 летний К.К.
Задержанный передан в следственный отдел. Ведется следствие.

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