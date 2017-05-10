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Сбивший девятиклассницу водитель трезв и с места ДТП не уезжал

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359572_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424958-ru.html

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Девятиклассница из Бишкека стала чемпионкой мира по мас-рестлингу

10 мая 2017, 10:34       Комментарии

Водитель, сбивший 17-летнюю школьницу сегодня утром, был трезв. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.
50-летний водитель двигался на автомобиле "Мерседес" по проспекту Чуй с востока на запад. На пешеходном переходе возле ТЭЦ мужчина совершил автонаезд на ученицу 9-го класса. Мужчина с места ДТП не скрывался и ожидал прибытия сотрудников милиции.
В ходе проверки выяснилось, что он был в трезвом состоянии. Школьницу доставили в 4-ю городскую больницу. Информации о её состоянии здоровья пока нет.
В настоящий момент автомобиль виновника ДТП доставлен на штрафную стоянку. Проводятся следственные мероприятия.

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