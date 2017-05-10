Сбивший девятиклассницу водитель трезв и с места ДТП не уезжал

10 мая 2017, 10:34 Комментарии

Водитель, сбивший 17-летнюю школьницу сегодня утром, был трезв. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.

50-летний водитель двигался на автомобиле "Мерседес" по проспекту Чуй с востока на запад. На пешеходном переходе возле ТЭЦ мужчина совершил автонаезд на ученицу 9-го класса. Мужчина с места ДТП не скрывался и ожидал прибытия сотрудников милиции.

В ходе проверки выяснилось, что он был в трезвом состоянии. Школьницу доставили в 4-ю городскую больницу. Информации о её состоянии здоровья пока нет.

В настоящий момент автомобиль виновника ДТП доставлен на штрафную стоянку. Проводятся следственные мероприятия.