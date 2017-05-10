10 мыслей о танцах, семитысячниках и смелости девушки гор Гульбары Оморовой

10 мая 2017, 10:35 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Гульбара Оморова

девушка гор, альпинист/b]

[b]Я себя в первую очередь ощущаю девушкой, любимой дочерью, сестрой, специалистом, подругой. Спортсменкой я себя считаю наполовину.

В детстве не было понимания, кем я хочу стать в будущем, но играла в доктора Айболита. […] А потом, когда пошла в школу, у меня появилась мечта - танцевать и стать балериной.

Я всегда стремилась куда-то поехать. Даже выехать за пределы города, любоваться природой, красивыми пейзажами, всегда искала какие-то поездки, походы и приключения.

Первое восхождение было на пик Комсомолец. Категория сложности 1А – это самый легкий пик. Высота – 4200 метров.

Вначале было немного тяжело, а сейчас стало легко и просто, интересно. Есть опыт, за спиной очень много вершин и сейчас хожу только в свое удовольствие.

Самое сложное восхождение – на пик Палатку, потому что там был ледовый маршрут и снега было очень много. Мне было тяжело в плане подготовки, и я не успевала за другими. И второе восхождение – на пик Скрябина. […] Вначале скальный маршрут, потом снежно-ледовый. Когда мы прошли все опасные участки и до пика осталось немного, было уже темно. Мы не хотели возвращаться и решили все-таки дойти. Было тяжело, мы спускались в темноте.

Я тогда сказала: что я тут делаю?! Какого черта я снова сюда приехала в такой холод, зимой. Я больше в горы ни ногой! Я всем так сказала, а потом, когда спустилась, сказала: я еще пойду на следующий пик.

У меня есть мечта взойти на все семитысячники Кыргызстана, Таджикистана и попробовать начать программу "Семь вершин". Этим летом я планирую съездить на пик Эльбрус и пик Ленина.

В горах я себя чувствую абсолютно свободной. Свободной от проблем, от каких-то стереотипов, ярлыков. В горах можно ощутить вот эту свободу.

Смелости хватает на все, но не хватает времени. […] У меня появился план - проехать через все перевалы, вокруг озера Сон-Куль, доехать до Нарына, до Таш-Рабата и вернуться обратно на велосипеде домой.

Я всегда чувствую, что живу, но особенно такие эмоции, чувства приходят в горах, на высоте, когда подо мной облака, красивые виды, пейзажи и я ощущаю этот холодный ветер. И я чувствую, что я по-настоящему живу и получаю от жизни все.