"Караван-сарай": В Узбекистане началась многообещающая реформа системы высшего образования

10 мая 2017, 10:08 Комментарии

Конкурс на некоторые факультеты ВУЗов в Узбекистане составляет 20 человек на место. Кроме того, преподавателям существенно недоплачивают. Власти реагируют на ситуацию.

Узбекские власти работают над реформой высшего образования, отмечая недостаточную подготовку педагогов и нехватку мест в ВУЗах.

До 2021 года Узбекистан намерен увеличить количество студентов на 18%, а также повысить зарплаты преподавателей и привлечь больше иностранных специалистов.

Президент страны Шавкат Мирзиеёв занимается реформой высшего образования с момента своего вступления в должность. Первый его указ с начала исполнения обязанностей президента в сентябре прошлого года касался молодежной политики. 20 апреля Мирзиеёв принял дополнительные меры, подписав долгосрочную программу реформы высшего образования.

План очерчивает реформы, призванные до 2021 года развить ВУЗы в Узбекистане.

Студенты ташкентского филиала университета ИНХА демонстрируют созданных ими роботов на выставке. Ташкент, 13 мая 2016 года. [Максим Енисеев]

Больше учебных мест

Одна из планируемых реформ направлена на увеличение сравнительно небольшого числа учебных мест.

"Поступление в институт – это мечта любого подростка. Без высшего образования сейчас очень трудно устроиться на высокооплачиваемую работу", – сказала "Каравансараю" преподаватель одной из ташкентских средних школ Надежда Орехова.

По официальным данным, 38% населения Узбекистана, или 12 миллионов из 31 миллиона человек, – дети и молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет. Лишь 0,5% из них учатся в ВУЗах.

Эти 0,5% в 2016-2017 учебном году означают 62 907 студентов в 65 ВУЗах по всей стране.

С учетом нехватки учебных мест, конкуренция является очень жесткой. В Национальном университете Узбекистана конкурс при наборе первокурсников в среднем составлял 9,5 абитуриентов на место в 2016-2017 учебном году. При этом на исторический факультет, который считается трамплином для дальнейшей карьеры в правительстве, пожелали поступить 1017 человек при наличии всего 45 мест.

Согласно плану, подписанному Мирзиеёвым 20 апреля, до 2021 года Узбекистан намерен увеличить количество студентов на 18%. Планируется также внедрять новые сферы образования в соответствии с потребностями экономики и развития страны.

В 2017-2021 гг. страна потратит 1,7 трлн сум (458,7 млн долларов) на план по развитию высшего образования.

Повышение качества образования

Высшее образование дорого обходится жителям Узбекистана, доходы которых в целом невысоки: по официальным данным, этот учебный год в ВУЗе обходится студенту в среднем в 7,6 млн сум (2 050 долларов).

При таких расходах студенты часто недовольны качеством получаемого образования.

"Я недоволен знаниями, которые я получаю в своем институте", – сказал "Каравансараю" студент из Ташкента Акбар, пожелавший не называть свою фамилию и учебное заведение, опасаясь преследования со стороны руководства ВУЗа за критику.

Он говорит, что для преподавателей в порядке вещей "просто зачитывать материал из Интернета". По его словам, "многие студенты из-за этого не посещают лекции, а затем платят деньги за оценки".

Причина столь низкого уровня преподавания в низком уровне зарплат, полагают власти.

26 апреля "Каравансарай" опросил 25 преподавателей из трех ташкентских ВУЗов. Из средняя зарплата составляла 1,5 млн сум (404 доллара).

Согласно постановлению Мирзиеёва от 20 апреля, до 20 июля министерства изучат международный опыт и внесут предложения по введению системы выплаты надбавок преподавателям в соответствии с их уровнем профессионализма и качества обучения.

Власти также намерены привлекать иностранных преподавателей, которых в Узбекистане до сих пор было немного.

"В соответствии с новой программой, планируется ежегодно привлекать не менее 350 преподавателей из Европы, Японии, Южной Кореи и других стран. Контролировать качество обучения будет специальная Государственная инспекция по надзору за качеством образования при правительстве", – сообщил "Каравансараю" представитель Министерства высшего и средне-специального образования Джавохир Хатамов.

Связь между образованием и радикализацией

"Качественное высшее образование молодежи – это не только ключ к экономическому успеху страны, но и гарантия сохранения стабильности. Образованный человек с широким кругозором не только не рискует попасть под влияние экстремистов, но и является проводником светских, демократических ценностей в обществе", – сказал "Каравансараю" узбекский социолог Равшан Кушлубаев.

Ранее "Каравансарай" сообщал о том,что в Узбекистане внедряются различные инициативы по предотвращению радикализации молодежи, в том числе налаживание открытого диалога власти с молодежью.

"Караван-сарай"

Максим Енисеев

09.05.17